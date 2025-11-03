10 туров: в Мурманске стартовал полуфинал городского Чемпионата по шахматам

В Мурманске в шахматном клубе на улице Академика Книповича, 23а в воскресенье, 2 ноября, прошёл первый тур полуфинала Чемпионата города Мурманска по шахматам.

Впереди ещё девять туров, в которых примут участие сильнейшие шахматисты столицы Кольского Заполярья. К состязаниям допущены все возрастные категории спортсменов — юноши и девушки, взрослые игроки и ветераны.

Помимо жителей Мурманска и Мурманской области, в играх вправе участвовать и представители других регионов России. Тем не менее, главная цель состязаний — подготовка спортивного резерва Мурманска и отбор кандидатов в сборную города для участия в соревнованиях высокого уровня.

Как сообщает администрация города Мурманска, игры полуфинала пройдут до 16 ноября включительно. Лучшие из лучших получат право сыграть в финале, который состоится в феврале 2026 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31207&page=1