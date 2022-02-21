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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.22 11:30

10 тысяч мурманчан и гостей города посмотрели спектакль «Мурманск 4145»

Около 10 тысяч мурманчан и гостей города-героя посмотрели и приняли участие в спектакле-прогулке «Мурманск 4145», посвящённом событиям Великой Отечественной войны и поставленным «Арктическим театром» при поддержке АО «Мурманский морской торговый порт».

Напомним, особенность постановки состоит в том, что спектакль проходит в форме прогулки, которая начинается от набережной у морского вокзала г. Мурманска. Зрителям выдаются специальные наушники, и голос рассказчика ведёт их за собой по специальному маршруту по центру города, повествуя о судьбе жителей прифронтового Мурманска. Участники постановки получают возможность погрузиться в атмосферу тех лет, узнать, как жили и боролись мурманчане в годы Великой Отечественной войны, услышать о трудностях, выпавших на их долю, и о подвиге жителей и защитников города-героя. Участники спектакля получают возможность пройти по улицам и дворам, подойти к домам, которые были свидетелями событий 1941-1945 гг.

Автор и режиссёр постановки Евгений Гоман рассказал, что спектакль является частью нескольких туристических программ, а одна из туристических компаний именно с него начинает посещение и знакомство с Мурманском, поскольку «после этого у людей появляется новое восприятие города».

«Даже я, коренной мурманчанин, который готовил спектакль, писал текст и режиссировал аудиоспектакль, только после того, как послушал в наушниках историю Анатолия Бредова, теперь совершенно по-другому смотрю на памятник Герою Советского Союза. Он перестал быть бронзовым, а стал живым», - сказал Евгений Гоман.

Как отметил во время премьерного показа спектакля губернатор Мурманской области Андрей Чибис, принципиально важно, чтобы все мы помнили о подвиге нашего народа, о том, как жил Мурманск в то время, как его бомбили, насколько тяжело здесь было людям.

«Именно поэтому наш город – один из девяти городов-героев. Большое спасибо порту за инвестицию в этот проект. Такая память дорогого стоит», - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В годы Великой Отечественной войны Мурманский морской торговый порт принял 27 союзных конвоев, а также несколько одиночных судов и боевых кораблей, обработал в общей сложности более двух миллионов тонн военных и народнохозяйственных грузов. Под бомбежками на трудовом посту погибли 103 портовика, 317 получили ранения.

«Мурманский морской торговый порт гордится и ценит возможность прикоснуться к истории нашего города и края в проекте, организованном «Арктическим театром». Наша миссия состоит в том, чтобы не допустить искажения исторических фактов для будущих поколений», - отметил исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Арктический театр – это самый молодой театр города героя-Мурманска. Он основан в 2014 году. В Арктическом театре верят в то, что «театр является важнейшим из искусств, живым и современным, способным топить лед в сердцах и запускать потоки движения мыслей». Познакомиться с репертуаром театра можно на официальном сайте: https://arctictheater.com/.

 

 

 

На фото: спектакль «Мурманск 4145», показанный в январе 2022 года для учащихся транспортно-логистического класса гимназии №8 г. Мурманска и работников АО «ММТП».

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