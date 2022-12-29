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Мурманская область. Арктика (16+)29.12.22 11:30

10-й СРЗ может стать площадкой для создания судоремонтного кластера в Мурманской области

10-й СРЗ может стать площадкой для создания судоремонтного кластера в Мурманской области. Об этом вчера в ходе итоговой пресс-конференции сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Сегодня ведётся разработка проекта по развитию гражданского судоремонта в Мурманской области. Очевидно, что существующих мощностей недостаточно, так как ранее большая часть судов ремонтировалась за пределами страны. Ситуация изменилась, появился дополнительный инвестиционный стимул для развития отрасли в регионе. С учётом сложившейся обстановки сформированы льготные предложения, часть мероприятий с участием крупных компаний уже проведена», – подчеркнул глава региона.

Как отметил Андрей Чибис, правительством Мурманской области совместно с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) разрабатывается концепция создания предприятий гражданского судоремонта по типу кластера. Одной из возможных площадок для организации судоремонта может стать 10 СРЗ. Также соответствующая инфраструктура создается на базе терминала «Ударник».

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