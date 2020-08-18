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Мурманская область. Арктика (16+)18.08.20 11:15

10-й СРЗ получил лицензию и готов работать с атомными ледоколами

В начале августа 10-й судоремонтный завод в Полярном  получил новую долгожданную лицензию Ростехнадзора, которая даёт право на вывод из эксплуатации радиационных источников. Это позволит предприятию расширить перечень проводимых по заказам работ. Специалисты СРЗ теперь смогут реализовать сложные работы на ледоколах ФГУП «Атомфлот» и закрепить начатое ранее сотрудничество по модернизации лихтеровоза «Севморпуть» и реконструкции вертолётной площадки на ледоколе «50 лет Победы».

Всё это станет дополнительной и выгодной загрузкой завода.

Очистка Арктики – одна из глобальных задач настоящего времени, поэтому АО «10 СРЗ» уже давно стремится работать с судами ледокольного типа, которые являются гражданскими и позволяют реализовывать программу диверсификации производства, считает руководство предприятия. А практика реализации серьёзных работ на заводе ранее показывает, что при должном соблюдении требований безопасности никакого экологического вреда или опасности для жителей Полярного новые заказы не принесут.

Лицензия действует до 2030 года.

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