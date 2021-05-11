10-й судоремонтный завод поздравил ветеранов с Днём Победы

7 мая 10-й судоремонтный завод совместно с Мурманским региональным отделением Союза машиностроителей России организовал адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии 9 мая.

На данный момент в ЗАТО Александровск Мурманской области проживают 9 человек, среди которых есть жители блокадного Ленинграда, лица, работавшие в военное время в тылу, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

Многие из них уже уехали на лето в тёплые края. Руководитель аппарата Мурманского РО «СозМаш», помощник генерального директора АО «10 СРЗ» Евгения Бурнашова посетила Ларису Корниенко, жительницу блокадного Ленинграда, в 60-х она работала на 10-ом судоремонтном заводе маляром, Валентину Бублей, относящуюся к категории бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, Надежду Харчук и Валентину Чупракову, работавших в годы войны в тылу.

От имени работников АО «10 СРЗ» и МРО «СоюзМаш» всем ветеранам пожелали крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и вручили памятные сувениры, в которые вошли заводской календарь, диск «Симфония производства», фирменная металлическая кружка Союза машиностроителей России, выпущенная к Дню Победы, а также сладкий подарок.