10-я международная конференция «Логистика в Арктике» пройдёт в Мурманске в октябре

14 октября состоится юбилейная 10-я международная конференция «Логистика в Арктике». Организатором конференции является НО «Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф». Конференция состоится при поддержке правительства Мурманской области и профильных министерств.

Ключевые темы конференции: «Техническое и технологическое обеспечение функционирования Северного морского пути»; «Состояние и перспективы грузовых перевозок по СМП, потенциал роста грузопотока, факторы сдерживания»; «Перспективы ледокольного обеспечения судоходства по СМП»; «Построение сквозных логистических маршрутов грузовых перевозок»; «Транспортно-транзитный потенциал северных маршрутов»; «Развитие транспортно-логистической инфраструктуры в Арктике»; «Развитие производственной базы и береговой инфраструктуры в Арктике»; «Проекты по развитию береговой инфраструктуры в регионе»; «Формирование сети железных дорог»; «Вопросы организации транспортно-логистических операций на шельфе Арктики»; «Порты и транспортные узлы»; «Опыт и перспективы международного сотрудничества в сфере транспорта и логистики в Арктике».

Традиционно в конференции принимают участие более 100 участников, представляющих компании транспортно-логистического комплекса, поставщиков логистических услуг, промышленности, а также научно-исследовательские институты, образовательные учреждения, законодательные и исполнительные органы власти, сообщает pro-arctic.ru.