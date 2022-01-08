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Мурманская область. Арктика (16+)08.01.22 12:00

10 января объявлено в Казахстане днём общенационального траура в связи с жертвами в результате беспорядков

Президент Казахстана решил объявить 10 января днём общенационального траура в связи с жертвами в результате беспорядков, сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства.

Выполнение охранных функций подразделениями ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка для контртеррористической операции в Алма-Ате. Об этом 8 января сообщила пресс-служба президента Казахстана по итогам заседания оперативного штаба под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Было отмечено, что исполнение охранных функций подразделениями объединенного миротворческого контингента ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алматы для участия в контртеррористической операции», - говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, по данным пресс-службы, Токаев поручил уделить особое внимание вопросам восстановления административных, социальных и коммунальных объектов, инфраструктуры города Алма-Аты и других регионов, пострадавших в результате террористических атак. «Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по обеспечению слаженной и оперативной работы вовлеченных ведомств с целью стабилизации ситуации в интересах граждан страны», - уточнили в пресс-службе.

А в это время, как сообщают правоохранительные органы Казахстана, в стране задержаны свыше 4,4 тысячи человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны.

Пресс-служба МВД Казахстанасегодня сообщает: «В ряде регионов страны правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Число задержанных на этот час составляет 4404 человека».

По данным МВД, в городе Актобе и области сотрудниками правоохранительных органов обеспечиваются должная охрана общественного порядка и безопасность граждан. Ситуация в этом регионе находится под полным контролем.

Сегодня же первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал всех жителей сплотиться вокруг действующего президента Касым-Жомарта Токаева, чтобы преодолеть кризис и обеспечить целостность страны. Об этом сообщил пресс-секретарь экс-главы государства. По его словам, Назарбаев сейчас находится в Нур-Султане.

«Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с <...> Касым-Жомартом Токаевым», — говорится в записи на странице его представителя в «Twitter».

Также отмечается, что Назарбаев провёл несколько телефонных разговоров с «главами дружественных государств».

Фото:  t.me/nexta_live

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