10 заполярных семей вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Это у нас семейное»

С 4 по 7 февраля в Санкт-Петербурге состоится окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В нём примут участие около 270 семей из всех регионов Северо-Западного федерального округа.

Победители представят свой регион в июле 2026 года на финале конкурса в Москве и поборются за главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов.

К участию в полуфинале приглашены семейные команды из всех регионов СЗФО. Всего в заявочной кампании второго сезона приняли участие 726191 человек из 196576 семей из всех 89 регионов России вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. В окружные полуфиналы вышли более 1500 семей из 86 регионов России, в том числе 10 семей из Мурманской области: семья Пиньковских, семья Полуниных, семья Леонтьевых из Мурманска; семья Колмаковых из Полярных Зорь; семья Полетаевых из Кировска; семья Лоцмановых из Оленегорска; семья Шашмуриных – г. Заполярный; семья Малышевых – ЗАТО Александровск (Снежногорск); семья Молодых из Мурмашей и семья Протасовых из Мончегорска.

Программа полуфиналов посвящена теме «Быть семьей». 4 февраля состоится торжественная церемония открытия, в которой примут участие представители органов власти. 5 и 6 февраля пройдут интеллектуальные, спортивные и творческие испытания, где семьям предстоит продемонстрировать эрудицию, смекалку и умение работать в команде. Часть заданий будет связана с культурным кодом России – ключевой темой сезона. Конкурсный день начнется с интеллектуальной викторины Знание. Игра от Российского общества «Знание».

7 февраля состоится церемония подведения итогов, где будут объявлены фамилии семей-победителей полуфинала. Также участники встретятся с членом Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное», прима-балериной Санкт-Петербургского государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана Ниной Змиевец.

Обладателей путевок в финал ждёт поездка в Москву и – по итогам участия в финале – семейное путешествие. Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» проходят с ноября 2025 года по май 2026 года. Победители станут известны 8 июля 2026 года – в День семьи, любви и верности. В 2025 году конкурс вошел в состав национального проекта «Семья».

Контактное лицо: Анастасия Гришина – пресс-секретарь конкурса «Это у нас семейное», телефон +7 916-980-55-33, E-mail: anastasiya.grishina@rsv.ru, press.family@rsv.ru

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561380/#&gid=1&pid=1