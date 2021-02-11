100% - индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в Мурманской области за IV квартал 2020 года

По предварительным данным Мурманскстата, индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в Мурманской области за IV квартал 2020 года к соответствующему периоду предыдущего года составил 100,0 процентов.

Как сообщил В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, наиболее высокие индексы сложились по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» и «Транспорт», они составили соответственно 107,2 и 102,4 процента.