100 грантов по 1000000 рублей: молодых предпринимателей приглашают к участию в федеральном конкурсе «Создай НАШЕ»

До 10 марта принимаются заявки на участие в федеральном конкурсе молодых предпринимателей «Создай Наше». Проект направлен на поддержку инициатив молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны.

В этом году увеличен максимальный возраст конкурсантов: теперь подавать заявки могут начинающие и действующие предприниматели от 14 до 35 лет.

Направления конкурса: «Молодёжь без бизнеса» (для начинающих) и «Бизнес до трех лет» (для действующих предпринимателей). Кроме того, впервые предусмотрена специальная номинация «Креативные индустрии» при поддержке партнеров конкурса.

Все участники конкурса «Создай НАШЕ» пройдут обучение по треку «Предпринимательство» и разработают проект запуска нового бизнеса или масштабирования действующего.

100 победителей получат: гранты в размере 1 млн рублей от фонда «Молодёжная предпринимательская инициатива»; бесплатное участие в акселерационной программе Корпорации МСП.

Ещё 100 призеров получат сертификаты на бесплатное продвижение продукции на платформе «Ozon».

Для победителей спецноминации «Креативные индустрии» предусмотрено экспертное сопровождение, бонусы на продвижение и доступ к рыночной аналитике от партнера спецноминации - платформы «Авито Услуги».

Регистрация на конкурс открыта до 10 марта на цифровой платформе МСП.РФ. Имена победителей объявят в мае 2026 года в Москве на торжественной церемонии в рамках форума молодых предпринимателей.

