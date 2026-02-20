100 грантов по 1000000 рублей: молодых предпринимателей приглашают к участию в федеральном конкурсе «Создай НАШЕ»
До 10 марта принимаются заявки на участие в федеральном конкурсе молодых предпринимателей «Создай Наше». Проект направлен на поддержку инициатив молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны.
В этом году увеличен максимальный возраст конкурсантов: теперь подавать заявки могут начинающие и действующие предприниматели от 14 до 35 лет.
Направления конкурса: «Молодёжь без бизнеса» (для начинающих) и «Бизнес до трех лет» (для действующих предпринимателей). Кроме того, впервые предусмотрена специальная номинация «Креативные индустрии» при поддержке партнеров конкурса.
Все участники конкурса «Создай НАШЕ» пройдут обучение по треку «Предпринимательство» и разработают проект запуска нового бизнеса или масштабирования действующего.
100 победителей получат: гранты в размере 1 млн рублей от фонда «Молодёжная предпринимательская инициатива»; бесплатное участие в акселерационной программе Корпорации МСП.
Ещё 100 призеров получат сертификаты на бесплатное продвижение продукции на платформе «Ozon».
Для победителей спецноминации «Креативные индустрии» предусмотрено экспертное сопровождение, бонусы на продвижение и доступ к рыночной аналитике от партнера спецноминации - платформы «Авито Услуги».
Регистрация на конкурс открыта до 10 марта на цифровой платформе МСП.РФ. Имена победителей объявят в мае 2026 года в Москве на торжественной церемонии в рамках форума молодых предпринимателей.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562593/#&gid=1&pid=1