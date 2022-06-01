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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.22 15:15

«100 худших услуг» – непочётное место у «Ростелекома»

Неудивительно, что в этой рубрике оказался «Ростелеком». Эта компания периодически становилась рекордсменом по количеству жалоб и времени ожидания в очередях офиса. А ещё, сколько нам времени приходится «наслаждаться» музыкой, пытаясь дозвониться до специалистов по «горячей линии»!

И всё это можно пройти, если есть результат. Но он бывает не всегда, как в следующей истории:

«Подключила Интернет и камеру видеонаблюдения. Камера оказалась нерабочей. Неоднократно оставляла заявку на то, что она не работает. Мне перезванивали. Рассказывали, как её подключить, но это ситуацию не меняло. При переезде пришёл мастер переподключать услугу, и сказал, что камера нерабочая и надо звонить на «горячую линию».

Я позвонила. При этом запас терпения при попытке дозвониться нужен на полчаса точно. Надеялась, что мастер заберёт камеру как минимум на диагностику либо вообще оформит возврат. На «горячей линии» сказали, что надо идти в офис. Я пошла в офис. Час в очереди закончился тем, что мне сказали, что только на «горячей линии» должны выдать резолюцию, по которой камеру примут.

Ещё 40 минут было потрачено на «горячую линию». Там было нужно всё время ждать, так как звонок переводили с сотрудника на сотрудника. Как итог - сказали, что резолюцию не дают и надо писать в чат на сайте. Интересно, с чата куда снова пошлют?! На попытку сдать камеру было убито в общей сложности много часов, дома был даже мастер, который зафиксировал и подтвердил, что камера неисправна, были обращения на «горячую линию» и лично в офис. Что ещё сделать то?

Наверное, просто выбросить камеру в урну и добавить «Ростелеком» в свой чёрный список компаний, которые не умеют оказывать услуги и работать с клиентами».

Контакты автора жалобы редакция «Арктик-ТВ» передаст компании «Ростелеком» при обращении.

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