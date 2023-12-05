100 инициатив северян в 2024 году реализуют благодаря поддержке губернаторской программы

В Мурманской области подвели итоги конкурсного отбора инициативных проектов жителей в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» для реализации в 2024 году.

В период с 18 сентября по 8 октября на портал «Наш север» поступило 210 проектов северян. По результатам технического анализа к голосованию допустили 182 проекта от инициативных групп из всех муниципальных образований региона.

За время проведения онлайн-голосования в период с 16 октября по 5 ноября за проекты было отдано более 51 тысячи голосов.

В результате конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления субсидии из средств областного бюджета 100 проектов признаны победителями и будут реализованы уже в следующем году. Кроме того, в 2023 году уже реализованы 62 проекта.

«Видя популярность этого направления, этого проекта, мы в следующем году увеличим финансирование до 200 млн рублей», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, направления реализации обширны, в рамках программы будут реализованы проекты по благоустройство придомовой, дворовой, общественной территорий и мест массового отдыха, объектов культуры, образования, физической культуры и спорта. Также будут обустроены детские игровые площадки, места сбора твердых коммунальных отходов, площадки для выгула собак, будет осуществлен ремонт внутридомового имущества многоквартирных домов.

Проекты планируются к реализации во всех муниципальных образованиях области.