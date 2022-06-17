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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.22 11:20

100 кустов сирени высадили портовики у мемориала Защитникам Советского Заполярья

Место для высадки растений заранее подготовили специалисты комплекса социально-бытового обеспечения АО «ММТП», также был завезён плодородный грунт. При этом и сами саженцы особенные – они адаптированы к суровому заполярному климату и цветут особенно пышно, образовывая огромные «шапки» ароматных соцветий.

Ежегодно сотрудники Мурманского морского торгового порта делают Мурманск краше, высаживая на различных площадках столицы Кольского Заполярья кусты сирени. В этом году портовики провели уже седьмой по счёту «День сирени».

На этот раз посадка происходила в памятном месте – у монумента «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», в народе названным «Алёша». Портовики высадили сто кустов сирени. Кроме того, к мероприятию присоединились сотрудники мурманского филиала АО «АтомЭнергоСбыт», которые высадили тридцать саженцев.

«Мурманский морской торговый порт уделяет огромное внимание вопросам экологии. Высадка сирени – это часть масштабной экологической программы, реализуемой АО «ММТП». Эта работа ведётся в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией г. Мурманска и АО «Мурманский морской торговый порт» и является одним из проектов по улучшению комфортной городской среды областного центра. На территории предприятия, прилегающих зонах, в городских парках и скверах было высажено 450 деревьев, 1300 саженцев декоративных кустарников, более 700 кустов сирени, а также ежегодно высаживается по 2000 однолетних и многолетних цветов», - отметил заместитель исполнительного директора по эксплуатации АО «ММТП» Игорь Липинский.

Место для высадки растений заранее подготовили специалисты комплекса социально-бытового обеспечения АО «ММТП», также был завезён плодородный грунт. При этом и сами саженцы особенные – они адаптированы к суровому заполярному климату и цветут особенно пышно, образовывая огромные «шапки» ароматных соцветий.

«Мы проинструктировали всех участников акции о том, как правильно высаживать сирень, как правильно поместить кустик в лунку, как присыпать землей, как и сколько полить. Учитывая то, с какой любовью портовики это делают, я уверена, что она отлично приживется, как и на других площадках в Мурманске», - рассказала начальник комплекс социально-бытового обеспечения АО «ММТП» Ирина Гречишникова.

А это значит, что теперь портовики, принимавшие участие в акции «День сирени», при посещении мемориала будут вспоминать, что и они внесли свою лепту в благоустройство знакового для города-героя места.

На данный момент сирень АО «ММТП» уже украшает площадку на улице Туристов, парковую зону в районе Семеновского озера и областного центра дополнительного образования «Лапландия», а также детскую площадку возле памятника «Ждущей» и дорогу к Вечному огню у мемориала «Защитникам Советского Заполярья».

 

 

Фото предоставлено АО «ММТП».

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