100-летие архивной службы Мурманской области: губернатор Андрей Чибис поздравил специалистов с праздничной датой

В регионе отмечают 100-летие архивной службы. Вчера губернатор Андрей Чибис посетил Государственный архив Мурманской области, а также поздравил сотрудников архивов на торжественном собрании, состоявшемся в областной филармонии.

«Хочу сказать вам огромное спасибо. Это великий труд, потому что пока мы помним – мы живём. Вы хранители истинных данных, важных для Мурманской области, России, всего человечества. Я увидел, как вы кропотливо, с вниманием к датам и судьбам, с любовью восстанавливаете, сохраняете документы, оцифровываете их для будущих поколений. От души поздравляю вас с праздником, – сказал губернатор. – В нашем мире доступно огромное количество разной информации, далеко не всегда правдивой. В текущей ситуации, когда так много попыток переписать исторические факты, это стимулирует интерес к истории, к тому, чтобы идти и исследовать документы, первоисточники, узнавать, как все было на самом деле. Поэтому архивы становятся еще нужнее всем нам, чтобы никто и никогда не посмел переписать историю нашей любимой страны и Кольского Севера».

В рамках торжественного мероприятия Андрей Чибис также вручил специалистам архивной службы нагрудные знаки Федерального архивного агентства «Почётный архивист», Почётные грамоты губернатора Мурманской области и Благодарности губернатора Мурманской области.

В Госархиве для Андрея Чибиса провели экскурсию по фондохранилищу, лаборатории реставрации документов и переплета, лаборатории микрофильмирования. Также губернатор встретился с сотрудниками и вручил учреждению сертификат на приобретение новой техники.

Всего на хранении в фондах архивов Мурманской области – порядка 2 млн документов, в Государственном архиве Мурманский области – около 960 тысяч дел, среди которых есть уникальные и особо ценные.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, уникальные документы – на сейфовом хранении, они оцифрованы, и пользователям при необходимости выдаются копии. Для наилучшей сохранности документы хранят при температуре 17-19 градусов. В архиве отмечают, что посетителями очень востребованы документы, которые содержат информацию по генеалогии, в первую очередь метрические книги, с записью о родившихся, бракосочетавшихся и умерших.

Самый древний документ областного Госархива – книга сбора соляных пошлин Трифонов Печенгского монастыря, датируемая 1646 годом. Как рассказал главный хранитель фондов Сергей Руденко, документ написан скорописью XVII века, и неподготовленный человек его прочесть не сможет. Еще один уникальный документ – дело о посещении Мурманского берега великим князем Владимиром Александровичем, дядей Николая II, датированное 1899 годом. Именно во время этого визита был открыт город Александровск (ныне – Полярный).

Андрей Чибис поблагодарил работников архива за творческий подход и постоянный поиск новых форм взаимодействия с посетителями, а также отметил, что архивы в Мурманской области становятся все современнее, в том числе благодаря поддержке региона.

«Радует, что архивы сейчас не только дают возможность прийти и что-то исследовать. Они, по сути, становятся носителями знаний и просветителями: делают выездные выставки в муниципалитеты, приезжают с лекциями, приглашают на экскурсии. Благодаря этому подходу все больше школьников и взрослых людей интересуются историей Кольского края, узнают о судьбах северян. Это очень правильные и хорошие инициативы. Мы в свою очередь поддерживали, поддерживаем, и будем вас поддерживать, чтобы вы и дальше работали с удовольствием, на современном оборудовании, имели возможность реализовывать интересные идеи и интерактивные проекты», – подчеркнул губернатор.

К 100-летию архивной службы Мурманской области региональный Госархив будет обновлен: в этом году в учреждении запланированы работы по благоустройству территории и создание комфортных условий для всех категорий граждан, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения, также будет закуплено оборудование для создания мультимедийного контента. На эти цели Госархив получит более 8 млн рублей из резервного фонда областного правительства в дополнение к субсидии, предусмотренной в госпрограмме Мурманской области «Культура».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, к 100-летию архивной службы региона в Государственном архиве Мурманской области состоится День открытых дверей. 15 апреля посетителей ждут экскурсии, выставки, тур по рассекреченным документам, мастер-классы по переплету и реставрации, а также практикум по поиску генеалогической информации. Также будет работать ретрокинозал.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457293037%2Fwall-4185250_149271