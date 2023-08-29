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Мурманская область. Арктика (16+)29.08.23 11:00

100 мешков отходов: участники проекта «Другое Дело» собрали 20 куб. метров отходов на Лисьей горе в Мурманске

Более 30 участников программы развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» со всей России приняли участие в субботнике на территории Мурманской области. Молодые люди собрали более 20 м3 разных видов отходов, которые отправятся на досортировку и переработку.

Полезный выезд прошёл в рамках экологической акции «Другое Дело»  - «Мир в твоих руках», которая состоялась в Мурманске 25-27 августа.

Участниками экоакции в Мурманске стали неравнодушные молодые ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других городов России. 26 августа активисты отправились убирать земли лесного фонда в окрестностях горы «Лисья». Ребята собрали бутылки, обломки металлических конструкций, остатки пластиковых и пластмассовых изделий, крупногабаритный и бытовой мусор, а также отработанные автомобильные покрышки. По итогам мероприятия было собрано 100 мешков отходов, из которых 26 — металл, бутылки, стекло и пластик, которые отвезут на переработку. Кроме того, на утилизацию отправятся более сотни покрышек.

Субботник был организован при поддержке Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, администрации Кольского района, АО «Ситиматик» и руководства МКУ «ХЭС Кольского района».

«Участники экоакции со всех уголков страны освоили серьёзный теоретический блок, прежде чем отправились применять полученные знания на практике. На субботнике большой командой за несколько часов они проделали работу впечатляющих масштабов. Это доказывает, что подрастающему поколению небезразличны вопросы экологии. Ребята всерьёз беспокоятся о том, какой мир они оставят для будущих поколений» — отметил руководитель программы развития «Другое Дело» АНО «Россия – страна возможностей» Кирилл Хвиль.

В программу мероприятия также вошло обучение от экспертов на тему экологии, полезные мастер-классы, командообразующие активности, викторины и многое другое. Ребята выполняли задания от организаторов акции «Другое Дело» и копили баллы в мини-приложении в соцсети «ВКонтакте».

В финальный день самые активные молодые люди получили грамоты и призы.

Экологическая акция «Мир в твоих руках» в Мурманске открыла серию полезных выездов: скоро участники отправятся в Красноярск, Екатеринбург и Пензу. Партнёром мероприятия выступает госкорпорация «Росатом».

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области по информации АНО «Россия – страна возможностей».

 

Фото (АНО «Россия – страна возможностей»): https://gov-murman.ru

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