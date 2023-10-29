100 метров в бассейне и с автоматом: состоялся чемпионат Северного флота по военно-прикладному спорту

В спортивном центре морской и физической подготовки г.Североморска спортивном комплексе «Плавательный» состоялся чемпионат Северного флота по военно-прикладному спорту - плаванию с автоматом. Участники соревновались в плавании в обмундировании с автоматом на дистанции 100 метров.

В соревнованиях приняли участие военнослужащие соединений и частей Кольской флотилии разнородных сил, подводных сил, армии ВВС и ПВО, штаба и управления Северного флота и другие. Всего в состязаниях участвовали 19 команд и более 80 спортсменов.

«Золото» завоевала команда отдельного корабельного истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО, «серебро» досталось команде регионального центра управления обороной Северного флота, а «бронзу» получила команда тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий».

По результатам чемпионата 43 военнослужащих выполнили нормы и требования для присвоения I спортивного разряда по военно-прикладному спорту.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, упражнение плавание с автоматом выполняется в военной форме одежды с оружием (АКМ или АКС) или макетом автомата. Макет автомата должен соответствовать размеру и массе не менее 2 кг, обладать отрицательной плавучестью. После преодоления водной дистанции судья на финише проверяет у каждого участника заплыва наличие обмундирования, снаряжения и оружия. За каждый потерянный элемент одежды или снаряжения выполненный разряд снижается на одну категорию. В случае потери оружия результат участнику не засчитывается.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12483197@egNews