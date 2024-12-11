100 миллионов - на развитие: Апатитско-Кировская центральная районная больница отметила 90-летие со дня своего основания

Юбилею медицинского учреждения был посвящён торжественный вечер, который состоялся во Дворце культуры города Кировска. В ходе него лучшие сотрудники АКЦРБ были награждены Почётными грамотами Министерства здравоохранения РФ, Благодарственными письмами губернатора Мурманской области, а также глав городов Кировск и Апатиты.

Поздравляя коллектив и ветеранов, главный врач Апатитско-Кировской центральной районной больницы Юрий Ширяев отметил роль Кировского филиала АО «Апатит» и компании «ФосАгро» в развитии инфраструктуры клиники и укреплении ее материально-технической базы.

- Больница росла и развивалась вместе с предприятием – горно-обогатительным комбинатом «Апатит». Во многом благодаря ему, а также компании «ФосАгро» АКЦРБ сегодня одна из самых оснащенных больниц региона и всего Северо-Запада. За последние годы для нас было закуплено самое современное высокотехнологичное оборудование. Из крупных приобретений – кислородная станция, артроскопические стойки, стационарный и передвижные рентген-аппараты, компьютерный томограф. За счет компании мы обновили всю мебель. Уже достроен модуль для МРТ. На этом наше сотрудничество не заканчивается. В юбилей хочу еще раз выразить благодарность нашим партнёрам – «ФосАгро» и «Апатиту» - за серьёзный вклад в развитие системы здравоохранения, – сказал Юрий Ширяев.

В свою очередь, директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов тепло поздравил медиков с юбилеем больницы и в ознаменование нового этапа сотрудничества производственников и медиков вручил главному врачу АКЦГБ сертификат на 100 млн рублей. На эти средства планируется полностью реконструировать больничный пищеблок.

- В 2020 и 2021 годах мы вместе с вами боролись с новой короновирусной инфекцией и делали все для того, чтобы ваша работа была максимально эффективной. На протяжении нескольких последних лет мы вместе с правительством Мурманской области серьезно обновили материально техническую базу Апатитско-Кировской центральной районной больницы, и эта работа будет продолжена. На средства компании «ФосАгро» закупается самое современное медицинское оборудование для лечебного корпуса. Выделяются дополнительные средства для привлечения медиков в наши города. Все это делается для того, чтобы облегчить ваш труд и повысить качество медицинского обслуживания, - сказал директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

Больница в Кировске была открыта в 1934 году, одновременно с вводом в эксплуатацию нового кирпичного здания, в котором разместились хирургическое, терапевтическое, акушерско-гинекологическое, детское и инфекционное отделения. Во время Великой Отечественной войны больница продолжала работать. Здесь оказывали помощь защитникам Заполярья. В Кировске был развернут один из крупнейших госпиталей Кольского полуострова.

В 1960-е инфраструктуру клиники дополнил больничный корпус на 310 коек. Здесь впервые в Мурманской области начали делать операции экстренной и плановой хирургии под общим наркозом.

Сегодня Апатитско-Кировская центральная районная больница – крупный медицинский комплекс. Диагностику заболеваний и лечебную помощь оказывают высококвалифицированные специалисты. В составе больницы две детские и две взрослые поликлиники, две женские консультации, стоматологическая поликлиника, отделение скорой и неотложной медицинской помощи, фельдшерско-акушерские пункты в поселках Коашва и Титан, дневные стационары, многочисленные вспомогательные подразделения и службы. Во всех подразделениях клиники сегодня трудится более 1,3 тысячи сотрудников, включая 176 врачей и 605 специалистов среднего медицинского персонала.

Фото (Киры БЕЛОВОЙ) предоставлено пресс-службой Кировского филиала АО «Апатит».