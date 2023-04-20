100 млн рублей направят на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов

Изменения в некоторые постановления правительства Мурманской области в части перераспределения средств Дорожного фонда региона обсудили на заседании комитета областной Думы по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ под председательством Михаила Павлова.

Михаил Павлов отметил, что это новое мероприятие госпрограммы Мурманской области «Комфортное жильё и городская среда» стратегического плана «На Севере – жить» впервые в этом году будет реализовано на территориях муниципальных образований.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27619/