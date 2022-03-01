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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.22 12:30

100% опрошенных туристов хотят вернуться в Мурманскую область

Вчера на заседании правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис отметил, что в регионе продолжится развитие круглогодичного туризма и создание новой инфраструктуры. Согласно проведённому анкетированию гостей региона, 100% туристов хотят вернуться в Кольское Заполярье.

«Мы уже увидели результат, итоги 2021 года. По официальным данным мы превысили допандемийный уровень. И в 2021 году нас посетили почти 450 тысяч гостей. В 2019 году и годами ранее значительное количество туристов представляли гости из Азии, в том числе из Китая. Фактически после закрытия границ в пандемию мы заместили туристический поток туристами из городов и других регионов нашей страны», – сообщил губернатор.

Кроме того, глава региона добавил, что растёт и пассажиропоток. Так, в 2021 году почти на 30% больше пассажиров прилетело в аэропорт города Мурманска – более 1,3 млн человек.

«В прошлом году мы дополнительно при поддержке федерального правительства проинвестировали в создание двух систем искусственного оснежения в городе Кировске, чтобы существенно продлить лыжный сезон. Также наш резидент Арктической зоны открыл уникальный панорамный ресторан на высоте более 740 метров», – сказал Андрей Чибис.

Сегодня порядка 30% резидентов Арктической зоны РФ представлены именно субъектами туриндустрии. По словам губернатора, это те предприниматели, которые активно инвестируют в развитие инфраструктуры в сфере туризма, в том числе берут гектар Арктики в Мурманской области для создания новых туристических точек притяжения – кафе и ресторанов, турбаз, домов отдыха и др.

«Вклад в экономику области только от туризма за 2019-2020 годы составил более 5 млрд рублей. Ещё раз хочу поздравить региональный комитет по туризму, всю нашу команду, предпринимателей за награды, полученные в рамках туристической премии «Russian Travel Awards». Напомню, Мурманская область стала победителем в номинации «Территория экологического туризма», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис отметил, что получение такой награды стало возможным благодаря совместной работе команды правительства, партнёров-предпринимателей, волонтёров и неравнодушных жителей, которые отдельное внимание уделяют охране и чистоте природы Мурманской области, в том числе в рамках программы «Чистая Арктика».

«Это очень важный акцент, который мы сделали в этом году в части развития туристической отрасли, а 2022 год – это год экологического туризма в Мурманской области. И пропаганда информирования, продвижения экологического туризма, бережного отношения к хрупкой природе Арктики – это принципиально важно», – подытожил Андрей Чибис.

 

 

 

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