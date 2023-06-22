100 праздничных мероприятий в честь 50-летия пуска первого энергоблока Кольской АЭС

Субботнее утро начнётся с праздничного шествия команд от Кольской АЭС и городских организаций. Далее торжественные мероприятия продолжатся в «Нашем парке». Здесь можно будет отведать арктическую кухню и послушать концерт творческих коллективов, примерить на себя роль любого персонажа при помощи аквагрима и принять участие в мастер-классах по рисованию, созданию игрушек.

24 июня в Полярных Зорях в честь 50-летия пуска первого энергоблока Кольской АЭС и 55-летия города-спутника для жителей и гостей организуют около 100 праздничных мероприятий – концерты, мастер-классы, соревнования и многое другое.

Субботнее утро начнётся с праздничного шествия команд от Кольской АЭС и городских организаций. Далее торжественные мероприятия продолжатся в «Нашем парке». Здесь можно будет отведать арктическую кухню и послушать концерт творческих коллективов, примерить на себя роль любого персонажа при помощи аквагрима и принять участие в мастер-классах по рисованию, созданию игрушек.

На «Атом-острове» развернётся площадка атомных знаний – кандидат физико-математических наук Владимир Белаховский прочитает лекцию «Космическая погода, полярное сияние». Там же состоятся квесты и интеллектуальные турниры по атомной энергии.

На спорт-острове возле физкультурно-оздоровительного комплекса пройдут соревнования «Навстречу креативу» по пляжному волейболу, стритболу, а также мастер-классы по петанку и бол-хоккею. Кроме того, всех заинтересованных научат справляться с препятствиями в веревочном парке и вязать туристические узлы.

Клуб «ВОДИной», созданный при поддержке первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС, приглашает попрактиковаться в водных видах спорта и прогуляться на каяках и сапбордах по озеру.

«Сегодня Кольская АЭС – это уникальное предприятие, гордость атомной промышленности и всего Арктического региона, а город Полярные Зори привлекает гостей со всей России красотой и современностью. Наряду с развитием туризма в муниципалитете при поддержке концерна «Росэнергоатом» и КАЭС реализуются важные проекты, направленные на укрепление экономического потенциала региона, модернизацию социальной и промышленной инфраструктуры», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук и пригласил всех жителей и гостей Мурманской области на праздничные площадки.

Программа праздничного дня:

10.30 – праздничное шествие;

14.00 – торжественное открытие праздника;

18.00 – выступление коллектива «10 песен атомных городов»;

19.30 – выступление диджея Ильи Лаврова (г. Санкт-Петербург);

20.00 – концерт О. Газманова и группы «Эскадрон»;

21.00 – продолжение выступления диджея.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.