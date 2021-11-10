Новые резиденты Арктической зоны РФ инвестируют в Мурманскую область более 2 миллиардов рублейС 8 ноября в стране начали действовать сертификаты нового образца о вакцинации от COVID-19
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)10.11.21 12:30

100 раз и больше – на ММТП определились победители очередного этапа конкурса «Мы выбираем здоровье!»

В спортивно-творческом конкурсе «Мы выбираем здоровье!», который проходит в АО «Мурманский морской торговый порт» среди работников и трудовых коллективов, названы победители очередного этапа. Согласно условиям, участники должны были показать свои навыки в прыжках со скакалкой.

Как отмечает пресс-служба ММТП, все участники конкурса преодолели отметку в сто прыжков, а победителем стала ведущий специалист отдела инвестиционных проектов Татьяна Самохвалова. Её показатель – 152 раза! В конкурсе фото- и видеоработ, который проходил под девизом «Правильное питание – залог процветания», в номинации «Лучшее видео» победителем стала ведущий инженер по охране окружающей среды Ирина Ковалева, а в номинации «Фотография» лучшим признана семья докера-механизатора укрупненной комплексной бригады №7 грузового района №2 Алексея и ведущего специалиста отдела закупок СМТС Анастасии Сидровых. В отдельной поэтической номинации пальма первенства досталась работе старшего диспетчера по маневровым операциям Галины Касниковской. За креативность и общий позитив ценным призом поощрена команда управления материального снабжения. Отмеченные работники предприятия получили сертификаты в спортивные магазины, а команды, за которые они выступают, дополнительные баллы в общем зачёте.

Напомним, конкурс «Мы выбираем здоровье!» проводится в АО «ММТП» с 1 марта по 31 ноября 2021 года. Для того, чтобы команда стала победителем, необходимо следить за своим здоровьем, соблюдать требования охраны труда, посещать профилактические обследования по программам дополнительного медицинского страхования, принимать активное участие в спортивных мероприятиях порта, выполнять задания спортивных и творческих конкурсов, которые будут организованы в группе спортивного комитета в социальной сети «ВКонтакте»; выкладывать на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» публикации на темы спорта и здорового образа жизни с хэштегом #ММТП_Мы_выбираем_здоровье.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда в Мурманской области по итогам III квартала 2021 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕУЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Детские центры и комнаты смогут получить поддержку более 29 тысяч рублей на каждого сотрудника-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 86 копеек, а доллар теряет 59 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала 7000 млн киловатт-часов с начала года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 10 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс по изменению ставок сбора за пользование водными биоресурсами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика