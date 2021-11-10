100 раз и больше – на ММТП определились победители очередного этапа конкурса «Мы выбираем здоровье!»

В спортивно-творческом конкурсе «Мы выбираем здоровье!», который проходит в АО «Мурманский морской торговый порт» среди работников и трудовых коллективов, названы победители очередного этапа. Согласно условиям, участники должны были показать свои навыки в прыжках со скакалкой.

Как отмечает пресс-служба ММТП, все участники конкурса преодолели отметку в сто прыжков, а победителем стала ведущий специалист отдела инвестиционных проектов Татьяна Самохвалова. Её показатель – 152 раза! В конкурсе фото- и видеоработ, который проходил под девизом «Правильное питание – залог процветания», в номинации «Лучшее видео» победителем стала ведущий инженер по охране окружающей среды Ирина Ковалева, а в номинации «Фотография» лучшим признана семья докера-механизатора укрупненной комплексной бригады №7 грузового района №2 Алексея и ведущего специалиста отдела закупок СМТС Анастасии Сидровых. В отдельной поэтической номинации пальма первенства досталась работе старшего диспетчера по маневровым операциям Галины Касниковской. За креативность и общий позитив ценным призом поощрена команда управления материального снабжения. Отмеченные работники предприятия получили сертификаты в спортивные магазины, а команды, за которые они выступают, дополнительные баллы в общем зачёте.

Напомним, конкурс «Мы выбираем здоровье!» проводится в АО «ММТП» с 1 марта по 31 ноября 2021 года. Для того, чтобы команда стала победителем, необходимо следить за своим здоровьем, соблюдать требования охраны труда, посещать профилактические обследования по программам дополнительного медицинского страхования, принимать активное участие в спортивных мероприятиях порта, выполнять задания спортивных и творческих конкурсов, которые будут организованы в группе спортивного комитета в социальной сети «ВКонтакте»; выкладывать на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» публикации на темы спорта и здорового образа жизни с хэштегом #ММТП_Мы_выбираем_здоровье.