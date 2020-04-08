100 рублей в письме до сидельца в колонии строгого режима не дошли

Сотрудником исправительной колонии строгого режима №23 (пос. Ревда) при досмотре входящей корреспонденции на имя осуждённого от гражданки, проживающей в г. Полярные Зори, было обнаружено запрещённое вложение. В конверте простого письма находилась денежная купюра номиналом сто рублей.

По данному факту проводится проверка.

УФСИН России по Мурманской области напоминает, что деньги входят в перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать.

В соответствии со ст. 19.12. Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» передача, либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.