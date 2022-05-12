100 школ и детских садов в регионе отремонтируют по программе «Arctic schools» в 2022 году – об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, отвечая на вопросы северян в ходе прямого эфира проекта «Объясняем.РФ». Запись эфира доступна по ссылке.

«Огромное спасибо трудовым коллективам школ, самим ученикам за активное участие и инициативу по ремонту своих учреждений. Реально, это очень хороший проект, поэтому мы пошли на радикальное увеличение финансирования, чтобы в этом году отремонтировать 100 объектов», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект «Arctic schools» носит заявительный характер, то есть школы и детские сады самостоятельно выходят с заявками на участие. Традиционно в рамках модернизации можно будет отремонтировать столовые, библиотеки, спортзалы, профильные кабинеты. С этого года можно подать в проект и школьные теплицы. Детские сады за счет выделенных средств смогут благоустроить еще и территорию учреждения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/