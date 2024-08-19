100% школ Мурманской области будут охвачены проектом «Арктическая школа» в этом учебном году

В преддверии нового учебного года на оперативном совещании в региональном правительстве обсудили значимые мероприятия и события, произошедшие в сфере образования Мурманской области.

«По поручению губернатора Андрея Чибиса 100% школ региона в этом учебном году будут охвачены проектом «Арктическая школа». Создаётся 80 новых пространств: 63 в школах и 17 – в детских садах. Кроме того, пять школы получили гранты на преобразование пространств по результатам работы по популяризации региона. Также в пяти детских садах созданы пространства интеллектуальной образовательной среды «Уникум.Малыш», – рассказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Также Оксана Демченко напомнила, что во всех образовательных учреждениях Мурманской области до начала учебного года будут созданы новые пространства. Кроме того, в 26 детских садах 15 муниципалитетов уже создано 28 детских площадок.

В этом году региональной программой «Тёплое окно» будет охвачено 100% учебных заведений, в восьми школах завершат капитальный ремонт – в Кольском районе, Мончегорске, Коашве, Видяево, Заполярном и Мурманске. Создание комфортных условий для обучения юных северян остаётся приоритетной задачей стратегического плана «На Севере – жить».

«При поддержке главы региона Андрея Чибиса в 2024 году в рамках национального проекта «Образование» в Мурманской области в 16 школах откроются центры образования «Точка роста». По проекту «Цифровая образовательная среда» современными компьютерами будут оснащены 100% школ региона», – подчеркнула вице-губернатор.

В четырёх школах в малых населенных пунктах Мурманской области по проекты «Спорт на селе» также будет обновлена инфраструктура. Изменения коснутся школы №8 в Мончегорске, школы в Ревде, школы №5 в ЗАТО г. Североморск и школы №2 в Полярном.

Подробнее об обновлении инфраструктуры школ и детских садов в рамках президентского нацпроекта «Образование» и стратегического плана «На Севере – жить» в 2024 году рассказала министр образования науки Мурманской области Диана Кузнецова, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/