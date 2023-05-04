100 силачей: завершились региональные соревнования по пауэрлифтингу

Чемпионат и первенство Мурманской области по пауэрлифтингу проходил с 28 по 30 апреля. На базе Мурманской областной спортивной школы спортсмены состязались в дисциплинах «троеборье» и «троеборье классическое».

Всего испытать себя и побороться за медали решили около 100 силачей из Мурманска, Кировска, Апатитов, Североморска, Оленегорска, Ковдора, Снежногорска, Кандалакши, Полярных Зорь.

Победу в троеборье, каждый в своей весовой категории, одержали Анна Гребенец, Наталья Родичева, Максим Кутовой, Николай Кравченко, Иван Асанди, Александр Гороховский, Максим Прищип.

В троеборье классическом лучший результат показали Ирина Гузенкова, Дарья Чернышева, Анна Клищ, Любовь Никитенко, Дарья Аглушевич, Ирина Елизарова, Сергей Колос, Александр Царук, Дмитрий Кобзев, Дмитрий Третьяков, Эдуард Лапин, Евгений Антонян, Роман Соколов, Никита Грицай.

Следующие соревнования состоятся с 6 по 7 мая в дисциплинах «жим» и «жим классический».

Как сообщает региональное Министерство спорта, с 20 по 29 мая в Легкоатлетическом манеже Мурманска проведут первые всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Северное сияние». Спортсменам предстоит побороться за победу в дисциплинах «троеборье», «троеборье классическое», «жим» и «жим классический».

Фото: https://gov-murman.ru