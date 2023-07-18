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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.23 10:00

100 смельчаков приняли участие в V трейловом забеге «Вызов Арктики. Край Земли» в Териберке

В рамках Арктического фестиваля «Териберка» на правом берегу губы Лодейная состоялся традиционный трейловый забег «Вызов Арктики. Край Земли». Участниками экстремального события стали 100 спортсменов из 16 регионов страны.

Для участников забега были предусмотрены дистанции в 10 и 21,1 км, проходившие по песочному пляжу, через горные тропы, скальные поверхности и заполярную тундру. Особенностью забега этого года стал подъём на высоту 170 метров на шестом километре трассы, откуда открывается невероятный вид на Баренцево море, старую Териберку и её окрестности.

На протяжении всей дистанции были развернуты контрольные точки и несколько пунктов питания, на которых спортсмены могли подкрепиться и утолить жажду, а информацию о состоянии и местоположении участников оперативно передавалась в стартовый городок, где дежурила карета скорой помощи и квадроцикл МЧС.

По итогам трейла 26 призёров в 10 категориях получили памятные призы, кубки и сертификаты на бесплатное участие в трейловом забеге «Вызов Арктики. Край Земли» в 2024 году.

Абсолютными чемпионами яркого события стали Полина Фролова, преодолевшая дистанцию в 10 км за 1 час 1 минуту и 38 секунд, Андрей Губайловский, достигший финиша на этой же дистанции через 44 минуты и 44 секунды. На дистанции 21,1 км лучшими стали Евгения Прошина с результатом 2 часа 1 минута и 41 секунда и Глеб Щеглов с результатом 1 час 35 минут и 27 секунд.

Кстати, последний слот в трейле занял лидер группы «Скворцы Стапанова» Алексей Мурашов. Исполнитель сразу после финиша отправился на фестивальную сцену, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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