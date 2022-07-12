100 волонтёров прошли интенсив для поисково-спасательных отрядов, которые провёл в Мурманской области Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям

С 6 по 10 июля в Кольском районе Мурманской области проходил четвёртый этап учений Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. 100 волонтёров из четырех регионов Северо-Западного федерального округа России стали слушателями уникального интенсивного курса для поисково-спасательных отрядов. В регионе курс организован при поддержке Единого волонтёрского центра Мурманской области.

«У Кольского Заполярья не было шансов в противостоянии с нашими волонтерами, которые показали высочайший уровень подготовки, слаженности, профессионализма и стойкости. В очередной раз добровольцы Национального центра доказали, что человек способен преодолеть любые трудности, если им движет искреннее стремление спасти жизнь. Завершив учения в Мурманске, мы вышли на финишную прямую. Впереди – величественный Байкал и сибирская тайга Иркутской области», – подчеркнула председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

Арктический образовательный курс запомнится каждому его участнику надолго. Два дня теоретической подготовки от специалистов Университета спецназа позволили даже новичкам стать уверенными пользователями. Слушатели получили весомый объём знаний по ориентированию в незнакомой местности и оказанию первой помощи. Кроме того, волонтеры пообщались с опытными психологами и узнали об особенностях поведения человека в разных экстренных ситуациях.

Учебный поиск стал экзаменом и финальной точкой программы. Представителям Национального центра нужно было организовать штаб по поиску трех пропавших, разделиться на группы и разграничить территорию для работы каждого отряда.

Первого «потеряшку», как называют статистов, нашли уже через 40 минут. По легенде учений девушка потерялась в лесу и сломала ногу. Спасатели оценили ситуацию и приняли решение транспортировать пострадавшую до места, где ей окажут квалифицированную помощь. Волонтёры проявили смекалку – соорудили носилки из подручных материалов. Девушка была спасена. Ещё двух обнаружили в течение следующего часа.

«Пострадавших искать всегда непросто. Нужны слаженность команды, распределение сил и средств по секторам, особая внимательность при обследовании территории», - пояснил специалист-эксперт группы координации деятельности аварийно-спасательных формирований Главного управления МЧС России по Мурманской области Андрей Коцюн. Он добавил: «В этих учебных поисках люди были довольно сложно спрятаны, все – в камуфлированных одеждах, как обычно и бывает. Проблем добавила и особенность района – горно-лесистая местность».

Несмотря на повышенный уровень сложности поиска, волонтёры Национального центра справились с главной задачей – нашли всех пропавших живыми. К слову, в момент обследования леса каждый отряд сопровождал сотрудник МЧС, который позже дал оценку работе добровольцев. Разбор полётов устроили и штабу. Без замечаний не обошлось.

«Ошибки — это тоже результат, это опыт. Именно ошибки помогают проработать каждый шаг в процессе работы, чтобы в реальных условиях поиска максимально правильно действовать и спасать тех, кому нужна помощь» - успокоили своих учеников инструкторы Университета спецназа.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам обучения Национальный центр выдал слушателям специальные сертификаты. Впереди ещё один этап – покорение Сибири. 20 июля добровольцы из 30 регионов России отправятся в Иркутскую область, где завершат ежегодный курс подготовки в деле поиска и спасения человека.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/