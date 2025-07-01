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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.25 09:30

1000 участников «ЭЛ5-Энерго Трейла» запустили генератор молодой энергии

На территории Кольской ВЭС – самого мощного ветропарка в мире за Полярным кругом состоялся «ЭЛ5-Энерго Трейл». Мероприятие организовано компанией «ЛУКОЙЛ» и «ЭЛ5-Энерго». Событие объединило 1000 спортсменов из 83 городов и 37 регионов России, чей суммарный заряд выработанной во время забега энергии вместе с суточной выработкой Кольской ВЭС оказался эквивалентен 2,5 млн кВт*ч, достаточных для освещения половины города Мурманск в течение одного дня.

Впервые в этом году на территории ветроэлектростанции прошёл студенческий забег в рамках празднования всероссийского Дня молодёжи при поддержке комитета молодёжной политики Мурманской области. С приветственным словом к участникам вузов и сузов обратилась призёр Олимпийских игр Лариса Круглова.

Забег, год назад вошедший в Книгу рекордов России, расширил географию присутствия. Среди участников – спортсмены из Мурманской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ярославля, Череповца, Перми, Тюмени, Волгограда, Самары, Когалыма, Уфы, Нижнего Новгорода и других городов.

Почётными гостями ЭЛ5-Энерго Трейла стали звезды отечественного футбола – чемпион России московского «Спартака» Артем Ребров и ультрамарафонец, футболист и экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин. Звёздные гости сразились в поединке на площадке по моно-футболу и провели мастер-класс для участников и гостей мероприятия.

Все желающие смогли поучаствовать также в тематических экскурсиях, организованных по территории ветропарка, попробовать арктическую кухню, получить паспорт полярника и посмотреть театральное представление «Мороз, Солнце и Ветер» по мотивам сказок БРИКС про ВИЭ от Мурманской детской театральной школы и Ассоциации развития возобновляемой энергетики.

Участники выбирали дистанции 3, 8, 20 и 50 км, для юных трейлраннеров – 600 метров. Количество эстафетных команд выросло до 22. В их число вошли представители дочерних обществ ПАО «ЛУКОЙЛ» и других крупных компаний.

По итогам забега среди победителей на дистанциях в 3, 8, 20 и 50 км одержали победу как жители Мурманской области, так и гости региона. Так, первое место на дистанции 50 км в мужской категории второй год подряд выиграл спортсмен из Челябинской области, а среди женщин – жительница Мурманска.

В эстафетном забеге первое место досталось команде «Марафон Север» из Североморска, почётные второе и третье места заняли команды Кольской АЭС и «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Спортсмены преодолели семь этапов эстафеты длиной 50 км, несмотря на сильный ветер и холодное дыхание Арктики, сопровождавших их на трассе.

По традиции все средства, собранные по итогам регистрации участников «ЭЛ5-Энерго Трейла», были направлены в благотворительные организации Мурманской области, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

Фото (Александр РЯБИНКИН, Павел ШАРАПОВ, Анатолий ЧИБИРЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/549562/#&gid=1&pid=2

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