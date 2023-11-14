1000 участников уже зарегистрировалась на 50-й Мурманский лыжный марафон Праздника Севера

За две недели с начала регистрации на 50-й юбилейный лыжный марафон 89-го традиционного Праздника Севера, который состоится 30-31 марта 2024 года, организаторами уже принята 1000 заявка.

Напомним, в гонках на 50- и 25-километоровых дистанциях свободным и классическим стилем могут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители.

Регистрация доступна на платформе «RussiaRunning», а также на официальном сайте Мурманского лыжного марафона по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство спорта, Мурманский лыжный марафон считается одной из самых массовых лыжных гонок в России. Он проводится два дня в спортивном комплексе «Долина Уюта»: в первый день лыжники проходят дистанцию 25 и 50 км свободным стилем, во второй день – классическим. После марафона всегда проводится «Марш малышей» – забег самых юных лыжников Праздника Севера в возрасте 5-7 лет.