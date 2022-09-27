2 октября состоится акция «10000 шагов к жизни», приуроченная ко Всероссийскому дню ходьбы. Её проводит Лига здоровья нации совместно с Общероссийским конгрессом муниципальных образований в рамках программы «Здоровый муниципалитет».

В основу акции легли рекомендации Всемирной организации здравоохранения проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека. Участники должны пройти 10000 шагов (примерно 7 км) и выложить на странице акции в социальной сети «ВКонтакте» свои фотографии с результатами шагомеров, подтверждающих, что они выполнили задачу. Эту же фотографию они пересылают своим друзьям и коллегам в качестве вызова для прохождения аналогичной дистанции.

В прошлом году в акции приняли участие более полумиллиона человек из 500 населенных пунктов Российской Федерации. Информацию о регистрации можно найти на сайте Лиги здоровья нации.