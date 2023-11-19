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Мурманская область. Арктика (16+)19.11.23 10:00

1024 человека! Кольская ГМК в честь своего юбилея установила необычный рекорд России

В Мончегорске в честь 25-летия Кольской ГМК 1024 сотрудника градообразующего предприятия и жителя города выстроились в форме логотипа компании и установили новый рекорд России.

- Инициативная группа искала варианты сделать в честь дня рождения компании, интересное и запоминающиеся событие. Решили побить предыдущий рекорд России по самому большому количеству людей, выстроившихся в форме логотипа предприятия, - рассказал начальник отдела корпоративных и спортивных мероприятий Кольской ГМК Андрей Соловьев.

В установлении предыдущего рекорда участвовали 758 человек. Кольская ГМК собрала 1024. Достижение зафиксировал главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. Сертификат о признании КГМК рекордсменом он вручил вице-президенту - руководителю Кольского дивизиона «Норникеля», генеральному директору Кольской ГМК Александру Леонову.

- Нас объединяют общие ценности и традиции. Мы сильны единством и сплоченностью. Искреннее стремление быть первыми всегда и во всем – это то, чем характеризуются сотрудники Кольской ГМК, - подчеркнул Александр Леонов. - Сегодня мы в очередной раз доказали, что славны не только производственными успехами. Добиваться результатов и ставить рекорды мы можем сообща и благодаря неравнодушию каждого.

Как сообщает управление общественных связей АО «КГМК», сведения о рекорде «Логотип компании, созданный из наибольшего количества людей в России» уже обновлены в базе данных Книги рекордов России. Предполагается, что в печатном виде Книга с информацией о рекорде выйдет уже в этом году.

 

Фото предоставлено управлением общественных связей АО «Кольская ГМК».

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