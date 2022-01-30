10:4 – ХК «Строитель» сильно «поскользнулся» на стадионе «Строитель»!

Вчера в Мурманске на стадионе «Строитель» состоялась заключительная домашняя игра команды ХК «Мурман» с хоккеистами из Сыктывкара – командой «Строитель».

В упорной борьбе наши хоккеисты забили 10 мячей, пропустив в свои ворота лишь 4.

Фото: https://vk.com/hcmurman?z=photo-202180401_457242250%2Fwall-202180401_1514