105 километров – в честь 105-летия ММТП
«105 километров – в честь 105-летия ММТП» - такой велопробег совершили представители Мурманского морского торгового порта при поддержке Федерации велосипедного спорта Мурманской области. Трасса прошла по традиционному маршруту самого северного веломарафона «Муста-Тунтури», который в этом году был отменен в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. При этом вместо соревнований была организована контрольная тренировка на дистанции 50 и
«Мы решили посвятить наш заезд 105-летию Мурманского морского торгового порта, которое мы будем отмечать в этом году. И поэтому поставили перед собой задачу, чтобы представители предприятия, которые выйдут на трассу, постарались проехать как минимум 105 километров», - рассказал начальник отдела режима и транспортной безопасности АО «ММТП» Александр Брожик.
Задача была выполнена. Все участники велопробега из ММТП, проехали свыше
«В прошлом году я впервые приняла участие в веломарафоне на
Спортсменам пришлось преодолеть трассу с набором высоты свыше
Как сообщил председатель Федерации велосипедного спорта Мурманской области, Дмитрий Миннебаев, следующий старт кросс-кантри веломарафона «Муста-Тунтури» запланирован на 2021 год. Он войдет в состав кубка «Тундра-кап», который объединит также беговой и лыжный марафоны. Веломарафон «Муста-Тунтури» провидится в Мурманской области ежегодно в середине июля, начиная с 2013 года. Трасса проходит по уникальным и живописным местам полуострова Средний.