«105 километров – в честь 105-летия ММТП» - такой велопробег совершили представители Мурманского морского торгового порта при поддержке Федерации велосипедного спорта Мурманской области. Трасса прошла по традиционному маршруту самого северного веломарафона «Муста-Тунтури», который в этом году был отменен в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. При этом вместо соревнований была организована контрольная тренировка на дистанции 50 и 110 километров , которая проходили с учетом актуальных санитарно-гигиенических требований. В ней приняли участие и любители велоспорта из ММТП.

«Мы решили посвятить наш заезд 105-летию Мурманского морского торгового порта, которое мы будем отмечать в этом году. И поэтому поставили перед собой задачу, чтобы представители предприятия, которые выйдут на трассу, постарались проехать как минимум 105 километров», - рассказал начальник отдела режима и транспортной безопасности АО «ММТП» Александр Брожик.

Задача была выполнена. Все участники велопробега из ММТП, проехали свыше 105 километров . Одна из них – инспектор отдела режима и транспортной безопасности АО «ММТП» Кристина Петранцова:

«В прошлом году я впервые приняла участие в веломарафоне на 50 км и заняла 3 место. В этот раз мне было интересно преодолеть более длинную дистанцию, и я с нею справилась», - рассказала Кристина Петранцова.

Спортсменам пришлось преодолеть трассу с набором высоты свыше 1800 метров , переходить броды и болота, бороться с дождем и ветром. Интересно, что маршрут проходил по тем самым местам, где в начале ХХ века рассматривалась возможность строительства Мурманского морского торгового порта. По воспоминаниям первых изыскателей, в тот момент изучались условия для будущей гавани между перешейками полуостровов Средний и Рыбачий, в Кильдинском проливе и на восточном берегу Кольского залива. В конечном итоге выбор был сделан в пользу Кольского залива, а позже рядом с портом был заложен Мурманск. В годы Великой Отечественной войны скалы и сопки полуостровов Средний и Рыбачий, по которым проходила линия обороны Заполярья от фашистских войск, стали свидетелями беспримерного мужества моряков Северного флота и воинов Карельского фронта.

Как сообщил председатель Федерации велосипедного спорта Мурманской области, Дмитрий Миннебаев, следующий старт кросс-кантри веломарафона «Муста-Тунтури» запланирован на 2021 год. Он войдет в состав кубка «Тундра-кап», который объединит также беговой и лыжный марафоны. Веломарафон «Муста-Тунтури» провидится в Мурманской области ежегодно в середине июля, начиная с 2013 года. Трасса проходит по уникальным и живописным местам полуострова Средний.