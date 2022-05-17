10,5 тысячи школьников Мурманской области будут сдавать госэкзамены в этом году

В продолжение темы образования вчера на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил качественную организацию процесса подготовки школ к проведению экзаменов и последних звонков.

«И ещё раз возвращаюсь к теме образования. Пользуясь хорошей погодой и полярным днём, выпускники прогуливаются по нашим светлым улицам, но впереди их ждёт непростой этап – сдача единого и общего госэкзаменов. Так, около 10,5 тысячи наших 9-классников и 11-классников готовятся сдавать государственную итоговую аттестацию. К сегодняшнему дню уже подготовлено 89 пунктов проведения экзаменов. Желаю всем выпускникам отличных результатов!» – напутствовал глава региона Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сейчас школьники готовятся сдать государственные экзамены, а через пару недель прозвенят последние звонки по всей стране. Образовательные учреждения продолжают организацию праздничных мероприятий для выпускников.