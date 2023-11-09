10,5 тысячи выпускников Мурманской области будут сдавать государственную итоговую аттестацию в 2024 году

В 2024 году в Мурманской области государственную итоговую аттестацию в 9-х классах (ОГЭ) будут сдавать 7,6 тысячи выпускников, в 11-х классах (ЕГЭ) - 2,9 тысячи выпускников.

Девятиклассникам предстоит проверить уровень знаний по 14 предметам. Обязательным будет сдача экзамена по русскому языку и математике, по выбору – биология, география, английский, испанский, немецкий или французский языки, информатика, история, литература, обществознание, физика и химия. Ученикам 11 классов – по 15 предметам, к вышеперечисленным прибавится китайский язык.

Условием допуска к итоговой аттестации по-прежнему является собеседование по русскому языку для выпускников 9-х классов и сочинение (изложение) – для выпускников 11-х. Репетиционные экзамены в регионе пройдут 8 и 28 февраля – по математике и русскому языку для 9-классников, 5 и 12 марта – по тем же предметам для 11-классников.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в 2023 году 11 участников ЕГЭ в Мурманской области показали высший результат в 100 баллов. По математике базового уровня 85,4% участников справились с работой на «4» и «5». Средний балл в Мурманской области превышает общероссийский показатель по нескольким предметам. Высокобалльный результат получил каждый 4-й выпускник по русскому языку, каждый пятый сдававший – по химии, истории, литературе.

Вся необходимая информация о порядке прохождения ГИА и подготовке к экзаменам – на сайте министерства образования и науки в разделе «Государственная итоговая аттестация».

Фото: https://gov-murman.ru