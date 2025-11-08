1055 заявок от Мурманской области поступило на участие в проекте «Флагманы образования»

Подведены итоги регистрации в конкурсные треки проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего поступило более 100 тысяч заявок из всех регионов России и 56 стран мира, из которых 1055 – от Мурманской области.

Участие в федеральном проекте открывает возможности для профессионального и личностного роста студентов, педагогов и административных работников сферы образования, культуры, спорта, молодежной политики. Победители конкурсных треков могут войти в кадровый резерв разного уровня – муниципального, регионального и федерального, получить именной сертификат, найти наставника или наставляемого для реализации совместных инициатив, а также присоединиться к экспертному сообществу «Созвездие Флагманов образования», в котором лидеры сферы делятся опытом и развивают систему образования сообща.

От Мурманской области поступили заявки на участие по конкурсным трекам: «Государство» – расширяет знания о том, как организованы ключевые управленческие процессы в нашей стране – 103 заявки; «Медиа» – знакомит с актуальными медиакомпетенциями цифровой эпохи, чтобы говорить с молодёжью на одном языке – 127 заявок; «Культура» – объясняет, как связаны искусство, образование, воспитание и развитие личности, а также как все это влияет на каждого из нас – 90 заявок; «Наставничество» – показывает ценность совместной работы как механизма личного и профессионального роста – 379 заявок.

Дальнейшие конкурсные испытания участники треков проходят онлайн. Победители отборочных этапов будут приглашены на очные мероприятия с культурно-просветительской программой, которые пройдут в Москве, Московской области, Нижегородской области и в Ставропольском крае. Кроме того, до 31 декабря открыт доступ к цифровым сервисам проекта: «Оценка компетенций»; «Библиотека контента»; «Каталог возможностей».

«Проект «Флагманы образования» объединяет педагогов, управленцев и студентов со всей страны. Здесь, в рамках треков «Медиа», «Культура», «Государство» и «Наставничество» они могут пройти курсы с участием ведущих экспертов и практиков. Цифровые сервисы проекта помогают участникам оценить свои компетенции, найти возможность поддержки их проектов. В это направление подано 41 886 заявок. А экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования» объединяет тех, кто делится опытом и готов выступать на мероприятиях федерального уровня. Все это делает проект полезным с точки зрения постоянного профессионального развития, где участники поддерживают, мотивируют и вдохновляют друг друга на новые достижения», – считает первый заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

От участников из Мурманской области уже поступило свыше 350 заявок на то, чтобы воспользоваться цифровыми сервисами проекта.

Также состоялся конкурс в сообщество «Созвездие Флагманов образования». Экспертами стали 100 педагогов, управленцев и лидеров мнений сферы образования из 53 регионов России. Они помогают внедрять современные подходы в управлении образованием, наставничестве, воспитании и медиа, поддерживают государственные инициативы.

Напомним, что в Год защитника Отечества был создан спецпроект «СВОи. Разговоры с Героями» – серия видеоинтервью, которые уже посмотрели более 200 тысяч человек. Проект помогает педагогам и управленцам в сфере образования проводить встречи детей с участниками специальной военной операции, выстраивать честный, тактичный и доверительный диалог со школьниками и молодежью о сложных и важных темах – патриотизме, долге, преодолении утрат, героизме, ответственности. Подробности на сайте проекта https://flagmany.rsv.ru/.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556612/#&gid=1&pid=1