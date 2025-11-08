ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РИЧТРАК – СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИУДАЛЕНИЕ ЗУБОВ В РЯЗАНИ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.11.25 12:00

1055 заявок от Мурманской области поступило на участие в проекте «Флагманы образования»

Подведены итоги регистрации в конкурсные треки проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего поступило более 100 тысяч заявок из всех регионов России и 56 стран мира, из которых 1055 – от Мурманской области.

Участие в федеральном проекте открывает возможности для профессионального и личностного роста студентов, педагогов и административных работников сферы образования, культуры, спорта, молодежной политики. Победители конкурсных треков могут войти в кадровый резерв разного уровня – муниципального, регионального и федерального, получить именной сертификат, найти наставника или наставляемого для реализации совместных инициатив, а также присоединиться к экспертному сообществу «Созвездие Флагманов образования», в котором лидеры сферы делятся опытом и развивают систему образования сообща.

От Мурманской области поступили заявки на участие по конкурсным трекам: «Государство» – расширяет знания о том, как организованы ключевые управленческие процессы в нашей стране – 103 заявки; «Медиа» – знакомит с актуальными медиакомпетенциями цифровой эпохи, чтобы говорить с молодёжью на одном языке – 127 заявок; «Культура» – объясняет, как связаны искусство, образование, воспитание и развитие личности, а также как все это влияет на каждого из нас – 90 заявок; «Наставничество» – показывает ценность совместной работы как механизма личного и профессионального роста – 379 заявок.

Дальнейшие конкурсные испытания участники треков проходят онлайн. Победители отборочных этапов будут приглашены на очные мероприятия с культурно-просветительской программой, которые пройдут в Москве, Московской области, Нижегородской области и в Ставропольском крае. Кроме того, до 31 декабря открыт доступ к цифровым сервисам проекта: «Оценка компетенций»; «Библиотека контента»; «Каталог возможностей».

«Проект «Флагманы образования» объединяет педагогов, управленцев и студентов со всей страны. Здесь, в рамках треков «Медиа», «Культура», «Государство» и «Наставничество» они могут пройти курсы с участием ведущих экспертов и практиков. Цифровые сервисы проекта помогают участникам оценить свои компетенции, найти возможность поддержки их проектов. В это направление подано 41 886 заявок. А экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования» объединяет тех, кто делится опытом и готов выступать на мероприятиях федерального уровня. Все это делает проект полезным с точки зрения постоянного профессионального развития, где участники поддерживают, мотивируют и вдохновляют друг друга на новые достижения», – считает первый заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

От участников из Мурманской области уже поступило свыше 350 заявок на то, чтобы воспользоваться цифровыми сервисами проекта.

Также состоялся конкурс в сообщество «Созвездие Флагманов образования». Экспертами стали 100 педагогов, управленцев и лидеров мнений сферы образования из 53 регионов России. Они помогают внедрять современные подходы в управлении образованием, наставничестве, воспитании и медиа, поддерживают государственные инициативы. 

Напомним, что в Год защитника Отечества был создан спецпроект «СВОи. Разговоры с Героями» – серия видеоинтервью, которые уже посмотрели более 200 тысяч человек. Проект помогает педагогам и управленцам в сфере образования проводить встречи детей с участниками специальной военной операции, выстраивать честный, тактичный и доверительный диалог со школьниками и молодежью о сложных и важных темах – патриотизме, долге, преодолении утрат, героизме, ответственности. Подробности на сайте проекта https://flagmany.rsv.ru/.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556612/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:00«Золотая дюна». Художественный фильм (16+)17:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Улучшенные условия по льготным ипотечным программам призваны повысить спрос среди жителей Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 7 копеек, доллар теряет 15 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 и 10 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»