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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.23 15:00

106% - уровень собираемости платежей в первом полугодии в АО «АтомЭнергоСбыт» по Мурманской области

Показатель собираемости платежей в АО «АтомЭнергоСбыт» за поставленные энергоресурсы за первое полугодие 2023 года достиг 102%, превысив аналогичный показатель за прошлый год на 1 процентный пункт.

Особенно высокий уровень оплат зафиксирован в Мурманской области, где показатель составил 106%, и в Смоленской – 104%. Важно отметить, что стабильные показатели собираемости сохраняются во всех регионах присутствия АтомЭнергоСбыта.

«В список самых дисциплинированных клиентов вошли управляющие компании, сельхозпроизводители, а также организации, финансируемые из федерального бюджета, и предприятия ЖКХ. Это свидетельствует о высоком уровне ответственности и доверия со стороны наших клиентов. В рамках стратегии по повышению качества обслуживания «АтомЭнергоСбыт» продолжает активно работать над повышением эффективности работы с клиентами, а также развивает онлайн-сервисы для удобства клиентов», - подчеркнул генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Пётр Конюшенко.

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».

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