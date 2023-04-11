106 российских военнослужащих были освобождены и доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, 10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие были доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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