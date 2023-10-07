107 лет! В Мурманске отмечают День города

Сегодня городское гулянье, посвященное 107 годовщине образования города Мурманска, началось со спортивных мероприятий.

Финиш XIII авто-мотопробега «Кола — Мурманск» на площади Пять Углов у ГДЦ «Меридиан» ознаменовал старт 87-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола — Мурманск». Участники показали хорошую физическую подготовку, проявили настоящий спортивный азарт. Победителями легкоатлетического пробега стали: Михаил Рыбаков и Татьяна Соколова. Их наградили медалями, кубками, дипломами и подарили телевизоры.

В XXVIII массовом пробеге «Мой Мурманск» приняли участие спортсмены-любители, школьники, воспитанники дошкольных учреждений и горожане с ограниченными возможностями здоровья.

Традиционный заплыв прошёл на Семёновском озере. Пловцы преодолели дистанцию в 107 метров, посвященную Дню города Мурманска. Особенностью этого года стало состязание по сапсерфингу.

Сейчас в центре города работают интерактивные площадки, где будет интересно как детям, так и взрослым.

Вся улица Ленинградская превратилась в молодёжное арт-пространство. Здесь организованы игры, лазер-таг, лабиринт, проходит викторина о Мурманске. В сквере выступают популярные музыкальные коллективы, участники проекта «Мелодии мурманского лета».

У ГДЦ «Меридиан» расположились тематические фотозоны, чум шамана и шатер, внутри которого можно посмотреть саамскую сказку и принять участие в мастер-классе по управлению куклы-марионетки. Здесь же каждый желающий может попробовать себя в саамских играх и полакомиться северными деликатесами.

На площадке «Мурманск — город детства» возле ГДЦ «Арктика» маленьких северян развлекают ростовые куклы и ходулисты, а ребятам постарше не дадут заскучать весёлые игры и конкурсы. Также гостей ждут научное шоу, шоу мыльных пузырей и надувных шаров.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25838&page=1