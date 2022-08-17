107-му дню рождения ММТП посвящается

О тех, кто всегда держит «пар на марке» - 90 лет газете «Мурманский портовик»

Как напоминают специалисты Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки, в 2022 году исполнилось 90 лет с момента выхода в свет одной из старейших газет нашего края «Мурманский портовик», которая в первые годы своей жизни являлась печатным органом «партийных организаций Мурманского портоуправления, судоремонтного завода МГМП, мурманской стройконторы Севзапстройвода и райкомморя». В начальный период истории редакция и типография находились по адресу: г. Мурманск, Торговый порт, посёлок Портовый, дом 21.

На протяжении своей истории газета неоднократно меняла название – в какой-то момент совмещало свое и «Советская Балтика», потом была переименована в «Моряк Заполярья», а после – в «Арктическую звезду». Но несмотря на все изменения, она оставалась главной газетой, которая рассказывала о работе всех, кто бы связан с морским флотом. В Государственном архиве Мурманской области сохранились подшивки номеров первых лет «Мурманского портовика». В них – портрет эпохи бурного развития отрасли и нашего морского города.

Один из первых сохранившихся номеров датирован 27 декабря 1936 года. В нем опубликован основной закон государства - Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Часто в материалах тех лет рассказывали о Стахановском движении - в морском флоте оно было связано с внедрением метода погрузочно-разгрузочных работ, предложенным водником-стахановцем товарищем Блидманом. Метод заключался в правильной расстановке людей и механизмов, оптимальном складировании груза, расширении фронтазагрузки транспортеров и повышении эффективности всего процесса погрузо-разгрузочных работ.

Следом – рассказы об использовании в Мурманском морском торговом порту «катучего грейферного крана во время работы по перевалке шпицбергенского угля на угольной базе», движении рационализаторов, работе столовых и женских бригад. А вот – колоритный фотопортрет кочегара буксира «Березина» товарища Угрюмова, про которого сказано, что он всегда держит «пар на марке».

Но не только работой жили мурманчане, связанные с портом. Целая полоса посвящена тому, за что мы любим А.С. Пушкина, а на одном из снимков запечатлен ребенок, который уже в 30-е годы играет в Мурманске в хоккей с мячом, а еще - рассказ о шлюпочном переходе на веслах и под парусами из Териберки в Мурманск.

В наши дни традиции «Мурманского портовика» продолжаются в материалах и публикациях, посвященных деятельности АО «ММТП», его коллег и партнёров.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249656%2Fwall-149919532_2695