В детских поликлиниках региона вводятся дополнительные рабочие дни для проведения медицинского обследования перед поступлением в детский сад и школуВладиславу Денисову требуется срочная помощь земляков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)17.08.22 11:30

107-му дню рождения ММТП посвящается

О тех, кто всегда держит «пар на марке» - 90 лет газете «Мурманский портовик»

Как напоминают специалисты Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки, в 2022 году исполнилось 90 лет с момента выхода в свет одной из старейших газет нашего края «Мурманский портовик», которая в первые годы своей жизни являлась печатным органом «партийных организаций Мурманского портоуправления, судоремонтного завода МГМП, мурманской стройконторы Севзапстройвода и райкомморя». В начальный период истории редакция и типография находились по адресу: г. Мурманск, Торговый порт, посёлок Портовый, дом 21.

На протяжении своей истории газета неоднократно меняла название – в какой-то момент совмещало свое и «Советская Балтика», потом была переименована в «Моряк Заполярья», а после – в «Арктическую звезду». Но несмотря на все изменения, она оставалась главной газетой, которая рассказывала о работе всех, кто бы связан с морским флотом. В Государственном архиве Мурманской области сохранились подшивки номеров первых лет «Мурманского портовика». В них – портрет эпохи бурного развития отрасли и нашего морского города.

Один из первых сохранившихся номеров датирован 27 декабря 1936 года. В нем опубликован основной закон государства - Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Часто в материалах тех лет рассказывали о Стахановском движении - в морском флоте оно было связано с внедрением метода погрузочно-разгрузочных работ, предложенным водником-стахановцем товарищем Блидманом. Метод заключался в правильной расстановке людей и механизмов, оптимальном складировании груза, расширении фронтазагрузки транспортеров и повышении эффективности всего процесса погрузо-разгрузочных работ.

Следом – рассказы об использовании в Мурманском морском торговом порту «катучего грейферного крана во время работы по перевалке шпицбергенского угля на угольной базе», движении рационализаторов, работе столовых и женских бригад. А вот – колоритный фотопортрет кочегара буксира «Березина» товарища Угрюмова, про которого сказано, что он всегда держит «пар на марке».

Но не только работой жили мурманчане, связанные с портом. Целая полоса посвящена тому, за что мы любим А.С. Пушкина, а на одном из снимков запечатлен ребенок, который уже в 30-е годы играет в Мурманске в хоккей с мячом, а еще - рассказ о шлюпочном переходе на веслах и под парусами из Териберки в Мурманск.

В наши дни традиции «Мурманского портовика» продолжаются в материалах и публикациях, посвященных деятельности АО «ММТП», его коллег и партнёров.

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249656%2Fwall-149919532_2695

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Годовая инфляция в Мурманской области в июле 2022 года замедлилась до 16,18% после 16,90% в июне
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В текущем году станем бедней, но меньше-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 67 копеек, евро теряет 52 копейки-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» обеспечило собираемость платежей на уровне 100% по итогам 7 месяцев 2022 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 15 августа гражданам гарантируют право использовать материнский капитал для оплаты обучения детей у индивидуальных предпринимателей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика