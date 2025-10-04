109 лет Мурманску: в День города завершено строительство Центра культурного развития109 лет Мурманску: праздничные спортивные мероприятия собрали мурманчан на территории Семёновского озера
Мурманская область. Арктика (16+)04.10.25 18:00

109 лет Мурманску: праздничные спортивные мероприятия собрали мурманчан на территории Семёновского озера

Праздничные спортивные мероприятия прошли утром, на территории Семёновского озера собралось множество участников и зрителей.

Соревнования по ездовому спорту в дисциплине «кросс» стартовали от мемориального комплекса «Мужеству и стойкости мурманчан в годы Великой Отечественной войны». Участники продемонстрировали хорошую динамику, выносливость и превосходное взаимодействие с животными.

Призёрами среди мужчин стали: первое место – Денис Быковский; второе место – Артем Тимофеев; третье место – Александр Гетман.

Среди женщин: первое место – Елизавета Голомидова; второе место – Юлия Осенина; третье место – Татьяна Тимофеева.

Среди подростков: первое место – Артем Грачиков; второе место – Ангелина Пихович; третье место – Дарья Гусарева.

Не менее зрелищным стал дуатлон-спринт, в котором спортсмены сначала преодолели беговую дистанцию длиной 5 км, а затем отправились на заплыв на сапбордах по глади озера на дистанцию 2 км. В рамках трейл-забега мурманчане пробежали 5 км по природной пересеченной местности, проверив физическую подготовку и силу воли.

Среди мужчин: первое место – Александр Голубов; второе место – Евгений Беженар; третье место – Владимир Белошеев.

Среди женщин: первое место – Марина Скворода; второе место – Марина Южакова; третье место – Галина Комиссарчик.

В рамках трейл-забега мурманчане пробежали 5 км по природной пересеченной местности, проверив физическую подготовку и силу воли.

Среди мужчин: первое место – Михаил Рыбаков; второе место – Дмитрий Меньшаков; третье место – Евгений Мартыненко.

Среди женщин: первое место – Татьяна Виноградова; второе место – Татьяна Соколова; третье место – Марина Гефель.

Заключительным спортивным событием стал заплыв в Семёновском озере. Настоящее испытание холодом на дистанции 109 метров преодолели 37 участников.

Как отмечает администрация города Мурманска, все мероприятия прошли на высоком уровне, объединили жителей и гостей города, напомнив, как важна физическая активность для укрепления здоровья.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30984&page=1

