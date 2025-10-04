109 лет Мурманску: в День города завершено строительство Центра культурного развития109 лет Мурманску: праздничные спортивные мероприятия собрали мурманчан на территории Семёновского озера
Мурманская область. Арктика (16+)04.10.25 18:30

109 лет Мурманску: в День города завершено строительство Центра культурного развития

Новое пространство на улице Аскольдовцев областного центра давно ждали жители Ленинского округа. В двухэтажном здании разместился большой гардероб, концертный зал на 300 мест, помещения для занятия вокалом, хореографией, декоративно-прикладным творчеством. На территории установлены детский игровой комплекс, баскетбольная площадка, обустроена зона с тренажёрами. Для комфортных прогулок есть крытые лавочки.

Сегодня, в День города, новое пространство оценили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и врип главы города Мурманска Иван Лебедев.

«Это ещё один подарок для мурманчан в День города. Действительно Ленинскому округу точно нужен был свой Центр культурного развития, потому что до этого творческим детям приходилось эти коммуникации осуществлять на первом этаже жилого дома. Точка притяжения получилась достойная, добротная и современная. Подсветка вечером очень красивая. И самое главное, что это не просто Центр культурного развития - это объект для молодёжи, для людей постарше, для тех, кто спортом занимается. Это такой очаг для развития творчества. Всех с этим событием поздравляю!», - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Строительство Центра культурного развития в рамках президентского нацпроекта «Культура» и губернаторского плана «На Севере – жить!» началось в Мурманске в середине 2023 года. На сегодня, 4 октября 2025 года, все строительные работы на объекте завершены: возведено двухэтажное здание площадью более 1,7 тысячи кв. метров, выполнено благоустройство прилегающей территории, установлена спортивная и детская площадки, скамейки, малые архитектурные формы и высажены деревья.

Особенностью объекта стал внешний вид здания - на фасаде установлены цветные элементы с подсветкой, имитирующие северное сияние.

В здании на улице Аскольдовцев размещён концертный зал на 300 посадочных мест, который позволит проводить в новом центре масштабные творческие конкурсы и фестивали и сделать объект настоящим центром притяжения для жителей как Ленинского округа, так и всего города.

Кроме того, здесь расположены выставочный зал и музей, помещения для занятий вокалом, хореографией, актерским мастерством, рисованием, декоративно-прикладным искусством и студия звукозаписи. В том числе для посетителей центра будут работать кафе и сувенирные киоски.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, совсем рядом с новым центром продолжается строительство четырёх многоквартирных домов на Кирпичной улице для жителей аварийного фонда и востребованных специалистов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554575/#&gid=1&pid=13

 

