109 лет: праздничные мероприятия в Мурманске были ознаменованы не только развлекательной программой, но и вводом важных городских объектов

На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвёл итоги праздничных мероприятий, прошедших в выходные дни в областном центре.

«В День города Мурманска, столицы Русской Арктики, мероприятия прошли во всех округах. Концерт на площади у конгресс-отеля «Меридиан» получился достойным. Спасибо всем организаторам, нашим творческим коллективам, особенно детям, которые участвовали. Программа получилась насыщенной и продуманной. Отдельная благодарность правоохранительным органам за обеспечение безопасности. Никаких инцидентов допущено не было», — отметил Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что праздничные мероприятия были ознаменованы не только развлекательной программой, но и вводом важных городских объектов. Так, знаковым событием выходных стало открытие новой транспортной развязки между Мурманском и Североморском.

«В день празднования мы открыли новую транспортную развязку, соединяющую Мурманск и Североморск. Дорожники завершили работы раньше срока на целый год — этот опыт важно использовать. Развязка появилась благодаря четкой работе с правительством России и Минтрансом. Четыре полосы движения, разделенные встречные потоки, наружное освещение — подъезд к Мурманску станет значительно безопаснее и комфортнее. Коллегам из Минтранса, Росавтодора, Упрдор «Кола» и АО «ВАД» спасибо за слаженную и профессиональную работу», — подчеркнул губернатор.

Так, новая развязка включает четыре полосы движения с разделенными встречными потоками барьерными ограждениями, оснащена наружным освещением и водопропускными трубами. Объект улучшит распределение транспортных потоков, повысит безопасность дорожного движения и разгрузит основные магистрали.

Ещё одним подарком городу ко дню рождения стало открытие Центра культурного развития в Ленинском округе.

«Современное, комфортное здание построено в рамках национального проекта «Культура» при поддержке нашего плана «На Севере — жить!». Прекрасный концертный зал на 300 мест, выставочное пространство, помещения для занятий творчеством. Теперь ребята будут заниматься не на первом этаже жилого дома, а в полноценном современном доме культуры», — сказал глава региона.

Так, в здании центра размещён концертный зал для проведения творческих конкурсов и фестивалей, выставочный зал и музей, а также специализированные пространства для занятий вокалом, хореографией, актерским мастерством, рисованием и декоративно-прикладным искусством. Особенностью центра стала студия звукозаписи.

«Ленинскому округу действительно нужен был свой Центр культурного развития. Осмотрел центр — получилось очень достойно», — резюмировал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554578/#&gid=1&pid=13