Министерство образования и науки Мурманской области и компания «ФосАгро» продолжат развитие проекта «Горняк будущего»109 лет Мурманску: в День города завершено строительство Центра культурного развития
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.10.25 18:30

109 лет: праздничные мероприятия в Мурманске были ознаменованы не только развлекательной программой, но и вводом важных городских объектов

На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвёл итоги праздничных мероприятий, прошедших в выходные дни в областном центре.

«В День города Мурманска, столицы Русской Арктики, мероприятия прошли во всех округах. Концерт на площади у конгресс-отеля «Меридиан» получился достойным. Спасибо всем организаторам, нашим творческим коллективам, особенно детям, которые участвовали. Программа получилась насыщенной и продуманной. Отдельная благодарность правоохранительным органам за обеспечение безопасности. Никаких инцидентов допущено не было», — отметил Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что праздничные мероприятия были ознаменованы не только развлекательной программой, но и вводом важных городских объектов. Так, знаковым событием выходных стало открытие новой транспортной развязки между Мурманском и Североморском.

«В день празднования мы открыли новую транспортную развязку, соединяющую Мурманск и Североморск. Дорожники завершили работы раньше срока на целый год — этот опыт важно использовать. Развязка появилась благодаря четкой работе с правительством России и Минтрансом. Четыре полосы движения, разделенные встречные потоки, наружное освещение — подъезд к Мурманску станет значительно безопаснее и комфортнее. Коллегам из Минтранса, Росавтодора, Упрдор «Кола» и АО «ВАД» спасибо за слаженную и профессиональную работу», — подчеркнул губернатор.

Так, новая развязка включает четыре полосы движения с разделенными встречными потоками барьерными ограждениями, оснащена наружным освещением и водопропускными трубами. Объект улучшит распределение транспортных потоков, повысит безопасность дорожного движения и разгрузит основные магистрали.

Ещё одним подарком городу ко дню рождения стало открытие Центра культурного развития в Ленинском округе.

«Современное, комфортное здание построено в рамках национального проекта «Культура» при поддержке нашего плана «На Севере — жить!». Прекрасный концертный зал на 300 мест, выставочное пространство, помещения для занятий творчеством. Теперь ребята будут заниматься не на первом этаже жилого дома, а в полноценном современном доме культуры», — сказал глава региона.

Так, в здании центра размещён концертный зал для проведения творческих конкурсов и фестивалей, выставочный зал и музей, а также специализированные пространства для занятий вокалом, хореографией, актерским мастерством, рисованием и декоративно-прикладным искусством. Особенностью центра стала студия звукозаписи.

«Ленинскому округу действительно нужен был свой Центр культурного развития. Осмотрел центр — получилось очень достойно», — резюмировал губернатор.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554578/#&gid=1&pid=13

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПАРЛАМЕНТАРИИ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АРКТИКЕМурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025
-

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на хлеб из ржаной муки и хлеб и булочные изделия из пшеничной муки-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 1,1 рубля, евро поднялся на 78 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане, проживающие в доме №22 по Привокзальной улице, пожаловались на нерегулярную уборку детской площадки и строительный мусор на придомовой территории-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»