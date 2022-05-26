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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.22 11:30

11% - ключевая ставка ЦБ РФ резко снижена

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б.п., до 11,00% годовых.

Как сообщает ЦБ РФ, последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России.

Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий.

Внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность. Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала.

По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.

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