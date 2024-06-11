Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять поле пониженного атмосферного давления. 11-12 июня по Мурманской области ожидается местами дождь, в отдельных районах возможны грозы, температура воздуха в дневные часы +15+20°, 12 июня на крайнем севере области +11+16°. 1

3 июня ожидается понижение температуры воздуха.

Сегодня, 11 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, днём в отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный, днём на севере области северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +15+20°.