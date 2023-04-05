11-12 мая состоится I Международную конференцию по биоресурсам и рыболовству в Арктике

В рамках председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах, в Архангельске 11-12 мая состоится I Международная конференция по биоресурсам и рыболовству в Арктике.

Арктическая зона — стратегически важная территория Российской Федерации. Исследование и освоение запасов арктических вод, развитие инфраструктуры рыбохозяйственного комплекса региона, а также подготовка профессиональных кадров – актуальные вопросы, требующие комплексного и согласованного решения.

Конференция станет площадкой для диалога между представителями органов власти, науки и бизнеса для выработки эффективных механизмов, от которых зависит развитие Арктического региона и сохранение его экосистемы.

Конференцию откроет пленарная сессия «Водные биологические ресурсы. Рыболовство и сохранение запасов в Арктике».

Ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться для участия можно на сайте: https://fisharctic.ru

Фото: https://vk.com/fish_gov_ru?z=photo-198760157_457239839%2Falbum-198760157_00%2Frev