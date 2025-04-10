11 апреля специалисты Росреестра и Роскадастра ответят на вопросы северян по комплексным кадастровым работам

В пятницу, 11 апреля, с 9.00 до 13.00 Управление Росреестра по Мурманской области совместно с филиалом ППК «Роскадастр» проведёт расширенную «горячую линию» по вопросам проведения на территории нашего региона комплексных кадастровых работ (ККР).

Позвонив на «горячую линию», северяне могут узнать:

- для чего и на каких территориях в 2025 году проводятся ККР;

- что необходимо делать собственнику, если его объект попал в зону проведения ККР;

- как происходит согласование границ земельных участков в ходе ККР;

- где можно ознакомиться с результатами проведения ККР;

- куда нужно обращаться при возникновении вопросов.

Единый телефон «горячей линии» 8 (8152) 567-001.