11 чрезвычайных ситуаций для учений в Арктической зоне

МЧС России начало подготовку к проведению масштабных учений в Арктической зоне после чрезвычайной ситуации в Норильске, связанной с разливом дизельного топлива. Об этом журналистам вчера сообщили в пресс-службе ведомства.

«4 февраля под руководством первого заместителя министра МЧС России Александра Чуприяна рассмотрены организационные вопросы масштабной тренировки в условиях Арктики. Соответствующее поручение было дано Президентом РФ Владимиром Путиным после чрезвычайной ситуации в городе Норильске, связанной с разливом дизельного топлива», - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что учения будут носить комплексный характер. В них предстоит отработать вопросы межведомственного взаимодействия и решить опытно-исследовательские задачи, отработав существующие и разработав новые технологии спасения в условиях низких температур. «Для этого специалистами разработаны сценарии 11 чрезвычайных ситуаций, которые будут смоделированы на территории семи арктических регионов, от Мурманской области до Чукотки», - добавили в ведомства.

В частности, как пояснили в МЧС, в ходе учений предстоит отрабатывать практические действия при ликвидации ЧС на суше, в акватории и под землей. Речь идёт о тушении природных и техногенных пожаров, ликвидации разлива нефтепродуктов, последствий аварий с пассажирским морским транспортом и воздушным судном, аварий в угольной шахте и вспышки сибирской язвы. «Всего в учениях предстоит задействовать семь территориальных и 28 функциональных подсистем РСЧС», - отметил Чуприян.

Как сообщает ТАСС, в ближайшее время руководителям регионов и органов исполнительной власти на местах предстоит определить состав сил и средств, которые примут участие в тренировке.