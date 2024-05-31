11 дальних походов: на Северном флоте подвели итоги зимнего периода обучения

В главной базе Северного флота – Североморске состоялось расширенное заседание Военного совета флота. В ходе заседания Военного совета были подведены итоги за зимний период обучения и поставлены задачи на летний период обучения 2024 года.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов отметил, что часть сил и войск Северного флота успешно выполняет задачи в ходе специальной военной операции.

«Только за отчётный период более 1800 военнослужащих флота награждены государственными наградами, более 2 тысяч – наградами Министерства обороны, трое военнослужащих удостоены звания Героя Российской Федерации, более 250 военнослужащих флота были поощрены досрочным присвоением очередного воинского звания или звания на ступень выше», - сказал вице-адмирал Константин Кабанцов.

Командующий Северным флотом также подчеркнул, что силы Северного флота выполняют задачи в мероприятиях стратегического сдерживания в оперативно-важных районах Мирового океана – в зимнем периоде обучения было выполнено 11 дальних походов.

В ходе заседания Военного совета флота также было отмечено, что план боевой подготовки в зимнем периоде обучения был выполнен полностью, притом интенсивность боевой учёбы, по сравнению с прошлым годом увеличилась. Особенностью боевой учёбы для береговых войск и морской авиации стали подготовка с учётом практического опыта ведения боевых действий в ходе СВО, а для корабельных сил – отработка способов борьбы с безэкипажными катерами, беспилотными летательными аппаратами, подготовка к отражению внезапных ударов средств воздушного нападения, совершенствование подготовки экипажей к ведению борьбы за живучесть.

В качестве основных задач на летний период обучения командующий Северным флотом определил поддержание боеспособности частей и подразделений, участвующих в специальной военной операции, а также поддержание в высокой степени готовности к решению задач по предназначению объединений, соединений и воинских частей флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов на расширенном заседании Военного совета также вручил 12 военнослужащим флота государственные награды – ордена Мужества, орден «За военные заслуги», медали Суворова, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами, медали Ушакова, медаль «За храбрость» второй степени, Почётную грамоту Президента Российской Федерации.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12514735@egNews