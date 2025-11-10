11 декабря состоится культурно-просветительская акция «Рублёвский диктант»

Её проведение приурочено к 665-летию со дня рождения великого русского иконописца Андрея Рублёва, создавшего непревзойдённые образцы древнерусской живописи и ставшего воплощением духовных устремлений своего времени.

Как отмечает vk.com/murmannauchka, участников акции ждут 20 вопросов, составленных при участии искусствоведов, культурологов, специалистов Мурманской областной научной библиотеки и Мурманской епархии.

Зарегистрироваться на участие в диктанте на площадке «Научки» можно по ссылке: vk.cc/cR58aT

В рамках подготовки к диктанту областная библиотека запускает цикл познавательных лекций «Тайны мастерства Андрея Рублёва». Первая лекция на тему «Жизнь и время Андрея Рублёва» уже состоялась в это воскресенье, 9 ноября. Участники встречи узнали не только исторический контекст эпохи позднего средневековья, но особенности социальной структуры, религии и культурного развития Древней Руси в XV веке, а также важнейшие события, повлиявшие на судьбу и творчество художника.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457296201%2F72e904f8c2cec12c75